GoogleがGoogle Ad Managerの新機能として「Offerwall(オファーウォール)」をリリースしました。Offerwallを用いるとウェブサイトに「有料プランの案内」などをオーバーレイ表示することが可能で、収益手段を確保できるとアピールされています。Monetization options that prioritize audience choicehttps://blog.google/products/ads-commerce/offerwall-gives-publishers-more-options-audiences-more-control/Googleは検索結果