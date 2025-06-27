11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！昨日6/26は、”スティッチの日”だったのですが、ご存知でしたか？？スティッチは、銀河連邦の天才科学者ジャンバ博士が626番目につくった試作品エイリアンで、その試作品番号にち