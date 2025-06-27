著作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません」と意思表示できるクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供する国際的非営利組織のクリエイティブ・コモンズが、AI時代に対応した新しいフレームワークの「CC Signals」を発表しました。クリエイティブ・コモンズはCC Signalsについて、「共有利益を基盤としたより公平で持続可能なAIエコシステムの構築に向けた大きな一歩」と説明しています。Intr