ほっともっとは、「黒の牛豚ダブル焼肉重」「赤の牛スンドゥブ弁当」ほか3種の夏のこだわり新メニューを、7月2日より全国の「ほっともっと」2,427店舗にて発売する。“黒”のこく旨VS“赤”の旨辛! ほっともっと、夏の新メニュー5品を新たに発売“黒のこく旨”と“赤の旨辛”、異なる美味しさが楽しめる夏の新メニューが登場する。今回発売されるのは、「黒の牛豚ダブル焼肉重」「赤の牛スンドゥブ弁当」「黒の牛豚ダブル焼肉弁当