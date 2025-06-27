キャセイパシフィック航空は6月27日、ボーイング777-300ERの新ビジネスクラス「Aria Suite（アリア・スイート）」のVR（仮想現実）体験などができる体験型イベント「キャセイ夏空まつり」を、東京・千代田区の東京ミッドタウン日比谷で始めた。VR体験は一回約3分。ヘッドセットを装着してブース内のソファに座り、360度の映像でアリア・スイートの設備や機内サービスを疑似体験できる。夏祭りをテーマにしたイベント会場ではこのほ