【プリンツ・オイゲン ブリリアントタッチダウン Ver.】 2026年7月 発売予定 価格：18,480円 海外のホビーメーカー「AniGame」は、フィギュア「プリンツ・オイゲン ブリリアントタッチダウン Ver.」を2026年7月に発売する。価格は18,480円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、プリンツ・オイゲンが着せ替え「ブリリアント・