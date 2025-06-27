Image: NVIDIA ゲーマーの皆さん、腕の見せどころです。NVIDIA（エヌビディア）が6月25日、エントリー向けGPU「GeForce RTX 5050」シリーズを発表しました。世界中のゲーマーから総じて好評だったRTX 3050の後継という位置づけのようです。同社公式サイトでは…「NVIDIA Blackwellを採用したGeForce RTX™ 5050は第4世代レイトレーシングと第5世代Tensorコアに対応しており、最先端の