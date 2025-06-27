「教育は善をなすことが、成功につながる幸せなビジネス」と語るのは、通信制高校・Ｎ高等学校の設立メンバーである株式会社ドワンゴ顧問の川上量生さん。Ｎ高校は、従来の通信制高校のイメージを覆し、在籍生徒数日本一の通信制高校として海外、東大、芸術系大学など多彩な進学実績を誇っています。そこで今回は、2025年4月に開学したＺＥＮ大学の立ち上げにも携わった川上さんの著書『教育ＺＥＮ問答-N高をつくった僕らが大学を