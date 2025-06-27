料理の冷凍保存、小物の収納、旅行先での整理用など、何かと便利なジップロックなどのチャック付きポリ袋。今や家庭の必需品ともいえるこれらの袋ですが、「捨てるタイミング」については人によって意見が分かれています。今回は、チャック付きポリ袋の使い方と捨てどき事情について、ネット上でのリアルな声をまとめてみました。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *再利用はNG？食べ物を入れた袋の捨てどき基準一度使った