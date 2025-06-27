中国の大手ドローンメーカー、DJI（大疆創新科技）の製品が、米国市場で深刻な品薄状態となっていることが報じられました。これを受け、一部では「DJIが米国市場から撤退するのではないか」との臆測も広がっていますが、同社は米国市場への取り組みを継続すると強調しています。 米テック系メディア、ザ・バージの記者が現地にある家電量販店ベスト・バイの店舗を訪れたところ、DJIのドローンは1台も購入できず、価格タグ、施錠さ