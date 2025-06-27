現地６月26日、アメリカで熱戦が繰り広げられているクラブ・ワールドカップのグループステージが終了した。日本に関するところで言えば、浦和レッズは無念の３戦全敗で敗退。北野颯太と川村拓夢（膝の負傷で離脱）が所属するレッドブル・ザルツブルクは、最終節前まで２位につけていたが、レアル・マドリーに０−３で敗れたうえ、他会場の結果により３位に転落し、決勝トーナメント進出を逃した。【画像】長澤まさみ、広瀬すず