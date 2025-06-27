五島市の石田城では、つややかなスイレンの花が見ごろを迎えています。 五島市のシンボルで石田城五島氏庭園に指定されている「石田城五島氏庭園」。 金閣寺の丸池を模してつくられた心字が池には、純白のスイレンが無数に咲き誇っています。 スイレンは水面に浮かぶ水生植物で、5月から秋口にかけて直径10センチほどの花を咲かせるということです。 また 今年は、120年に一度の周期で開花する「キンメイ