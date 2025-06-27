Ｊ１神戸は２８日に敵地で福岡（ベススタ）と対戦する。試合前日の２７日はオンライン会見が行われ、吉田孝行監督とＧＫ前川黛也が登場した。史上２クラブ目のリーグ３連覇も徐々に現実味を帯びてきた。前節の川崎戦を制してリーグ戦３連勝とし、首位・鹿島とは勝ち点５差の４位。福岡戦からの３連戦次第では首位奪取も見えるが、吉田監督は「勝ち点３を取って帰れるように頑張りたい。状態の良い選手を使うのはいつもと変わら