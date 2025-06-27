千葉ロッテマリーンズは6月27日午後1時からマリーンズストアミュージアム店で27〜29日のソフトバンク3連戦（ZOZOマリンスタジアム）で開催される韓国のグルメやカルチャーに注目したスペシャルイベント「KOREANNIGHT」にちなんだコラボグッズの販売を開始する。同じロッテグループであり、姉妹チームの釜山ロッテジャイアンツの球団マスコット「Win−G（ウィンジ）」とマリーンズの球団マスコット「マーくん」が描かれたデザ