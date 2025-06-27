400Fは6月26日、「オカネコ 老後資金に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年6月13日〜6月15日、同社が運営する「オカネコ」ユーザー 434人を対象にインターネットで行われた。○8割近くが「老後不安」調査結果によると約8割(78.7%)が老後に対して何らかの不安を感じていると回答しており、そのうち「非常に不安」と感じている層が35.2%にものぼる結果となった。この高い不安感の背景には、依然として不透明な経済状況や社会