自民、公明、立憲民主など与野党７党でつくる「選挙運動に関する各党協議会」の各党代表者は２７日午前、国会内で記者会見し、有権者に対してＳＮＳ上の偽・誤情報への注意を呼びかける声明を公表した。参院選（７月３日公示、２０日投開票）を前に、情報源や真偽の確認を促すことが柱で、ＳＮＳの事業者に対して自主的な対策の強化も呼びかけている。声明では、ＳＮＳ上の偽・誤情報などが「選挙の公平・公正を阻害する」と指