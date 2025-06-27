三菱UFJフィナンシャル・グループの株主総会会場に向かう人たち＝27日午前、東京都内3月期決算企業の定時株主総会が27日、集中日を迎えた。東京証券取引所によると、全体の4分の1に当たる約560社が開催。傘下の三菱UFJ銀行の元行員による貸金庫の窃盗事件が起きた三菱UFJフィナンシャル・グループ（FG）など不祥事が発覚した企業では、株主から経営幹部に説明を求める厳しい声が出た。投資家からは株主提案が相次ぎ、議論が交わ