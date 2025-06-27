三井住友トラスト・資産のミライ研究所は6月26日、住宅ローンについての調査結果を発表した。調査は2025年1月、全国の18〜69歳(関連業種(金融、調査、マスコミ、広告)従事者を除く)11,435名を対象にインターネットで行われた。○約3人に1人が住宅ローンに"後悔"住宅ローンを返済中の方に、住宅ローンに対する後悔の有無を尋ねたところ、35.4%が「何らかの後悔している」ことがわかった。住宅ローンに対する後悔の有無(回答者数:住