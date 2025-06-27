メジャーリーグではロサンゼルス・ドジャース、大谷翔平選手（30）の5年連続となるオールスター出場が決定。自らを祝う今シーズン第28号ホームランも飛び出しました。メジャーリーグ機構は、7月にアトランタで行われるオールスター戦のファン投票1次投票の結果を発表。大谷翔平選手がナ・リーグの指名打者部門でリーグ最多の396万7668票を獲得し、スタメン出場が決まりました。大谷選手の最多得票は2年ぶり2度目で、両リーグでの最