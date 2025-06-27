フランスのバッグブランド「cote&ciel（コートエシエル）」と、アメリカのアウトドアブランド「MERRELL（メレル）」がコラボレーション。2枚の布で構成された独特なアッパーと、機能性を兼ね備えた、ユニークなシューズがお目見えします。コラボフットウェアは6月27日（金）より、国内の「cote&ciel」直営店と公式オンラインストア、「MERRELL」直営店で展開されますよ。「cote&ciel ×MERRELL 1TRL」コラボシューズ