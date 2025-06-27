【モデルプレス＝2025/06/27】女優の松井愛莉が主演を務める読売テレビ・ドラマDiVE枠「子宮恋愛」（読売テレビ：毎週木曜深夜0時59分〜）の最終話が、6月26日に放送された。主人公・苫田まき（松井）の夫・恭一（沢村玲）と不倫関係にあった寄島みゆみ（吉本実憂）に反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「子宮恋愛」松井愛莉、イケメン俳優からバックハグ◆松井愛莉主演「子宮恋愛」本作は、結婚して6年が経つにもか