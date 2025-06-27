今夜6月27日24時45分から放送される『Kis‐My‐Ft2 藤ヶ谷太輔＆横尾渉NAKED〜素のまま沖縄2人旅〜』ダイジェスト版（日本テレビ）のナレーションを、藤ヶ谷＆横尾とも親交の深いTravis Japanの七五三掛龍也が務めることが発表された。【写真】“わたたい”の沖縄旅、さわやか＆なかよしビジュアル公私共に仲良しなことで有名なKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔＆横尾渉。ファンから“わたたい”コンビと呼ばれる親友2人が、人生で忘れ