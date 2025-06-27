スターフライヤーが４日続伸。同社は２６日の取引終了後、５月度の旅客輸送・運航実績を公表した。国内線の全路線合計で旅客数は前年同月比１．７％増の１３万７７１２人となった。増加基調を継続し、株価の支援材料となったようだ。提供座席数は同１．８％増の１７万３６７１席となった。一方、座席利用率は同０．４ポイント低下の７９．１％だった。北九州－羽田線で座席利用率が落ち込んだ一方、関西ᦁ