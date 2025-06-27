2013年にパリで設立したライフスタイルブランド「LOLA JAMES HARPER」とSEVENTEEN・JOSHUAのコラボアイテムが誕生！今回は、日本初上陸を含む3つのアイテムをご紹介します。JOSHUAの想いが込められた香りを体感できるアイテムは必見！POP UPも開催するのでぜひチェックしてくださいね。日本初上陸！「LOLA JAMES HARPER」ってどんなブランド？五感と心に静かに響く“物語”として、日常にささやかな豊かさをもたらす「LOLA JAMES H