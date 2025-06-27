ガールズグループＩＺ＊ＯＮＥ出身の歌手ＹＥＮＡ（チェ・イェナ）がＢＴＳのＪＩＮのソロファンコンサートにゲストとして参加する。ＹＥＮＡは２８日、高陽総合運動場の補助競技場で開かれるＪＩＮのファンコンサート「＃ＲＵＮＳＥＯＫＪＩＮ＿ＥＰ．ＴＯＵＲｉｎＧＯＹＡＮＧ」の舞台に上がる。ＹＥＮＡは５月１６日発売されたジンの２ｎｄアルバム『Ｅｃｈｏ』の収録曲『Ｌｏｓｅｒ』にフィーチャリングで参加したことが