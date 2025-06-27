TK from 凛として時雨が、シリアルナンバー付き2枚組LP盤『brain films -vinyl edition-』を7月30日に1000枚限定でリリースすることを発表した。あわせてジャケット写真も公開された。 本作は、4月にリリースされたアルバム『Whose Blue』完全生産限定盤Disc2〈brain films〉のインストゥルメンタル楽曲をベースに制作されたvinyl edition。同アルバムに収録されている楽曲のみならず、1stアルバム『flowering』収録の「daylily」