山下大輝と畠中祐が、2025年9月3日に発売する1st EP『Share』の新アーティスト写、初回限定盤・通常盤のジャケット絵柄、各店舗別の購入者特典の内容を公開した。 ◆山下大輝 × 畠中祐 画像 2人はTVアニメやイベントでの共演も多く、2025年3月には山下大輝 × 畠中祐による初のオリジナルソング「Go ahead！」を配信リリース。5月4日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで初のコラボライブ＜山下大輝 × 畠中祐 LIVE 2025 “Share”＞を開