滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト・西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げ、毎秋に琵琶湖岸で開催する、滋賀県下最大の大型野外ライブイベント＜イナズマロック フェス 2025＞の、雷神ステージ第2弾出演アーティストが発表された。 出演が決定したのは、以下のアーティストだ。 ◆◆◆ [LIVE AREA / 雷神STAGE] 第2弾出演アーティスト（50音順）▼9月20日（土）ながのーず