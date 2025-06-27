ハイデイ日高が展開する「熱烈中華食堂日高屋(以下、日高屋)」は7月4日、期間限定で「ピリ辛とんこつつけ麺」を発売する。単品価格は税込650円。2年ぶりの登場となるメニュー。あわせて太麺をリニューアルし、厚みが増しもちもち感が向上したという。「ピリ辛とんこつつけ麺」は、食材がなくなり次第終了する。「熱烈中華食堂日高屋」ロゴ〈商品ラインアップ(価格表記は税込)〉◆ピリ辛とんこつつけ麺･単品 650円･餃子セット 930円