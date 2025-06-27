タイのアユタヤ県で撮影された中国・タイ鉄道プロジェクトの建設現場。（資料写真、バンコク＝新華社記者／王騰）【新華社北京6月27日】中国商務部が26日発表した中国の1〜5月の「一帯一路」共同建設国向け直接投資（金融向け除く）額は前年同期比22.2％増の1115億1千万元（1元＝約20円）だった。ドル換算では20.8％増の155億2千万ドル（1ドル＝約144円）となった。中国企業が1〜5月に「一帯一路」共同建設国で請け負った工事