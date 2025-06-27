立憲民主党は6月24日、7月20日に投開票が行われる参院選に、蓮舫元参院議員の擁立を決定した。知名度の高い蓮舫氏を擁立することで票の掘り起こしにつなげる狙いだというが、ネット上ではすでに批判的な声が相次いでいる……。【写真】選挙後に雑に剥がされたRシールの跡「明らかな言動不一致」6月24日に開かれた常任理事会にて、蓮舫元参院議員の擁立を正式に決定した立憲民主党。野田佳彦代表ら執行部は擁立の方針で調整を続