きょう27日（金）昼前、気象庁は九州・中国・四国・近畿で梅雨明けしたとみられると発表しました。九州南部以外は、1951年からの統計開始以来、最も早い梅雨明けとなり、九州北部・中国・四国は過去最も短い梅雨日数となりました。■西日本に真夏の訪れ西日本では一斉に梅雨明けが発表され、過去に経験したことがないほど早く真夏が訪れています。西日本では午後も日ざしが照りつけ、広島県・和歌山県などに熱中症警戒アラートが発