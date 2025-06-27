牛窓海水浴場（瀬戸内市提供） 岡山県瀬戸内市が牛窓海水浴場（瀬戸内市牛窓町）を7月12日に開設することを発表しました。7月11日に神事を行い、8月24日まで開設します。 牛窓海水浴場は、瀬戸内海の前島を望む穏やかなところにあります。70台分の駐車場（料金1台1000円）があり、水上バイクやバーベキューは禁止されています。 牛窓海水浴場は、新型コロナウイスの影響で2020年から3年間開設されず、2023年