元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。新“触感”液晶お世話トイ『ぷにるんず』のテレビCMに出演することを発表しました。 【写真を見る】【辻希美・長女】希空「みんなこれから沢山見つけてね」お世話トイの公式アンバサダーに就任 TVCM出演も発表希空さんは投稿で「ぷにるんずのTVCMに出演します みんなこれから沢山見つけてね」と、伝えました。また、