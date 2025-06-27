すでに実戦復帰し、リハビリを確実に進めている大谷。(C)Getty Images今年も二刀流スターは堂々たる評価を受け、檜舞台に立つ。現地時間6月26日、MLBの公式ネット局『MLB Network』が、今夏にアトランタで開催されるオールスター戦（現地時間7月15日）の先発出場する野手を決めるファン投票の1次結果を公表。ナショナル・リーグの指名打者部門にノミネートされていた大谷翔平（ドジャース）は、リーグ全体でも最多となる396万766