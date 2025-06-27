今季ラ・リーガを戦っていたラス・パルマスは、「事故で昏睡状態に陥っていたDFセベン・ラモスが死去した」と公式発表した。Comunicado oficial | Ha fallecido Zeben Ramos. https://t.co/R6kkyvStBQ ¡Siempre estarás en nuestros corazones! 🙏🏽 Descansa en paz, Zeben. pic.twitter.com/hvZbPmunZQ— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) June 26, 2025セベンスイ・ラモス・ゴンサレス、通称「セベ