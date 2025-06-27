放課後等デイサービスの利用者の女子中学生にわいせつな行為をした疑いで、元職員の３４歳の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、奈良県斑鳩町に住む、放課後等デイサービスの元職員・川口嵩広容疑者（３４）です。大阪府警によりますと川口容疑者は、去年７月〜８月、当時勤めていた大阪府内の放課後等デイサービスの施設内で、利用者の女子中学生の胸を触るなど、わいせつな行為をした疑いがもたれていま