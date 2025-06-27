タレントの稲村亜美さん（29）が2025年6月26日、自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルスのビーチを堪能する姿を披露した。ドジャース戦も観戦「大谷翔平選手の24号25号もみれて嬉しかった」稲村さんは6月20日のインスタグラムへの投稿で「ロサンゼルス行ってきました」と明かし、ロサンゼルス・ドジャース戦を観戦したことを報告。「大谷翔平選手の24号25号もみれて嬉しかったし その2日後パドレス戦での復帰登板もみれて運がよ