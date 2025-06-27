マキタスポーツ（55）、霊感芸人シークエンスはやとも（33）や、占い芸人ますかた一真（41）らが、ネット上などで「7月5日に大災害が起こる」といったうわさについて議論するイベント「日本の未来大予言サミットby独特な視点の客が集まるBAR」が7月4日に東京・豊洲PITで開催される。うわさは東日本大震災と新型コロナウイルス流行を的中させたと話題の漫画家、たつき諒氏が1999年の著書「私が見た未来」で2025年7月5日に日本で大