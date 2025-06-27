TCKは、7月2日（水）に行われる帝王賞（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。●第48回帝王賞（Jpn1）施行日：7月2日（水）施行場：大井競馬場距離：2000m出走資格：サラブレッド系 4歳以上 選定馬1着賞金：8000万円【JBCクラシック】武豊ノットゥルノは5枠5番へ上半期ダートの総決算●JRA所属馬アウトレンジ（牡5・栗東・大久保龍志）松山弘平ウィルソンテソーロ（牡6・美浦・高木登）川田将雅ノットゥルノ（牡6・美