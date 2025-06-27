酒を飲んで車を運転しひき逃げをした疑いで男を逮捕です。危険運転致傷などの疑いで逮捕されたのは玉名郡玉東町山口の会社員・泉侑琳容疑者(25)です。警察によりますと泉容疑者は25日午後10時15分頃、玉名市立願寺の県道で酒を飲んだ状態で車を運転し交通整理をしていた男性をはね逃走した疑いが持たれています。男性は左足などに軽いけがをしました。 警察が目撃者の証言などから逃走した車を特定し、通報から約2時間後に自宅