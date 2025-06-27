加藤史帆＆森カンナ 加藤史帆、森カンナが25日、都内で行われたドラマフィル「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」１話先行上映&ファンミーティングに出席した。昨年７月〜8月に放送された、加藤史帆×森カンナW主演のガールズラブコメディの続編。今回は、同棲を始めた２人の家と、弘子の妹の結婚式のために訪れたスパリゾートハワイアンズが舞台。約１年ぶりに共演し、改めて気づいたお互いの一面を尋