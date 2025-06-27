富士宮市が建設を目指す郷土史博物館の住民説明会が26日開催され、市長が建設に向け強い意欲を示しました。富士宮市が建設を目指す「郷土史博物館」は、2021年度に基本構想がまとめられ、建設費は17億円から22億円に上ると試算されています。富士宮市は26日、博物館事業への理解を深めてもらおうと住民説明会を開催し、長自ら会場を訪れ集まった市民に向けて建設へ強い意欲を示しました。（富士宮市 須藤秀忠市長）「よくハコモノ