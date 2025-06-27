２０日、ラオスコーヒーのブースでコーヒーを購入する来場者。（昆明＝新華社記者／趙彩琳）【新華社昆明6月27日】中国雲南省昆明市で開かれた第9回中国・南アジア博覧会（19〜24日）のコーヒー産業パビリオンでは、1万平方メートルの展示エリアに国内外の企業184社のコーヒーや関連商品が並べられ、世界各国のコーヒー愛好家と専門家を魅了した。ベトナムから出展したグエン・ミン・ダットさんのブースには長い列ができた。薄