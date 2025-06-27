キービジュアル第1弾 (C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会 原作・武論尊、漫画・原哲夫による伝説のアクション漫画「北斗の拳」の新アニメが、「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」として2026年に放送・配信される。新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術により「原作の魅力を余すことなくアニメ化する」という。 2023年に、原作40周年を記念して新アニメ制作が発表されており、その放送