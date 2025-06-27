死者8人、重軽症者およそ600人を出した松本サリン事件から27日で31年です。現場に設置されている献花台には地元住民などが訪れ犠牲者への追悼を捧げています。松本サリン事件で当時、1人が犠牲となった生命保険会社の社員寮の跡地にある松本市北深志の田町児童遊園には27日朝、献花台が設けられました。地元の2つの町会が合同で設置もので、27日は地元住民などが訪れ手を合わせていました。事件は1994年6月27日の深夜11時ごろ、松