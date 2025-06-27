第１０７回全国高校野球選手権青森大会の組み合わせ抽選会が２６日、青森市内で開かれ、５２校４８チームの対戦相手と日程が決まった。開会式は７月１１日午前１１時から県営球場で、決勝は２４日午前１０時から弘前はるか夢球場で行われる予定。Ａブロックは今春の県大会を制した青森山田が連覇を狙い、第２シードの八戸聖ウルスラなどが追う。Ｂブロックは昨夏準優勝の弘前学院聖愛に、昨夏４強の八戸工大一がどこまで迫れ