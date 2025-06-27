女子児童を盗撮し、SNSで共有した疑いで名古屋市の教員が逮捕された事件で、きのう勤務先の小学校で、保護者説明会が開かれました。 【写真を見る】「良い先生と言われていた人がやった…」 小学校教員による女子児童盗撮･SNS共有疑い 容疑者勤務の小学校で保護者説明会 着替え伴う体育の授業は中止 名古屋市の小学校教員 森山勇二容疑者（42）は、女子児童の下着を盗撮し、SNSのグループチャットで共有した疑いで逮捕され