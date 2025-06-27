バスケットボールのりそなＢリーグ２部（Ｂ２）ライジングゼファー福岡は２７日、寒竹隼人、會田圭佑、村上駿斗、西川貴之の４選手と来季も契約を継続すると発表した。地元の福岡大大濠高出身で、今季主将を務めた寒竹は「引き続きライジングゼファーフクオカの一員として戦えることを光栄に思います。ライジングの未来を明るいものにするには新シーズンをいかに価値あるものにし、応援してくださる皆さまが前を向いて共に歩ん