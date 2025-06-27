人気アニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のスピンオフ漫画『機動戦士ガンダム 水星の魔女 青春フロンティア』（漫画：波多ヒロ、シナリオ：HISADAKE、原作：矢立肇・富野由悠季）第2話が、WEB漫画メディア「コミックNewType」で掲載された。【画像】スレッタ、ミオリネに告白！グエル君も登場の漫画2話ページ同作は2022年10月に放送されたアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のスピオンオフコミック。近未来の日本を舞台